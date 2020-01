Palermo, Floriano e il primo assist a Langella: il siparietto tra i due ex Bari dopo la vittoria contro il Marsala

Il Palermo ha messo a segno un colpo in attacco: Roberto Floriano è un nuovo giocatore rosanero.

L’ex attaccante del Bari è arrivato nella giornata di domenica e ha assistito alla gara vinta dai rosanero per 3-1 contro il Marsala, fin da subito si è presentato ai compagni e ha stuzzicato in modo scherzoso Langella che conosceva già dalla sua esperienza in biancorosso. L’autore della seconda rete del Palermo, attraverso il proprio profilo instagram, si è detto soddisfatto per la vittoria e per la rete messa a segno trovando il commento proprio di Floriano che ha «esortato il centrocampista a ringraziarlo per avergli portato bene con la sua presenza in tribuna al Barbera durante la partita col Marsala». A sua volta c’è stata la risposta di Langella che ha ammesso: “Ho sentito del tuo arrivo, non potevo deluderti”.

«Gioia, esultanze, ma anche scuse sui social, dopo il successo di due giorni fa. Quelle di Pelagotti, come scrive l’edizione odierna de ‘La Gazzetta dello Sport‘, che ha riconosciuto l’errore in occasione del rigore concesso al Marsala per una sua uscita fuori tempo».”I miei ragazzi non deludono mai. Un errore può sfuggire nel corso di un anno, noi portieri siamo così. Ma che problema c’è quando in campo ci sono i migliori…? Complimenti a tutti, in particolare a Mauri, Langella e Silipo”.