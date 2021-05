Palermo, Floriano da riserva con Boscaglia a punto fermo con Filippi: il trascorso dell’ex Bari

“Palermo, Floriano ha trovato il posto fisso“.

Titola così l’edizione odierna del “Giornale di Sicilia”, focalizzando l’attenzione sul percorso di Roberto Floriano nel girone C di Serie C. L’inversione di tendenza è lampante da quando Giacomo Filippi è subentrato a Roberto Boscaglia.

Con l’ex tecnico di Trapani e Virtus Entella, l’attaccante che ha avuto un trascorso nel Bari e nel Foggia aveva avuto l’opportunità di indossare una maglia da titolare solamente in otto occasioni su ventisei. Ed anche in termini di minutaggio, da quando il coach originario di Partinico è stato promosso al posto di Boscaglia, la differenza è tangibile.

Con Giacomo Filippi alla guida del Palermo, infatti, Floriano ha indossato una maglia da titolare dieci volte su undici, collezionando un totale di 697 minuti fino ad ora. Lo spazio concessogli dall’ex allenatore del Trapani, invece, è stato complessivamente di 746 minuti e pertanto “gli basterà giocare poco più di un tempo nella sfida di mercoledì contro la Juve Stabia per doppiare il dato sui minuti in campo“, si legge sul noto quotidiano.

I numeri parlano chiaro e con Roberto Boscaglia alla guida del Palermo, Floriano ha giocato in media neanche 42 minuti a partita. Troppo pochi per un calciatore che sta dimostrando di poter essere il jolly in più di questo finale di stagione. Nella maggior parte dei casi, infatti, l’attaccante originario di Albstad-Edbingen è stato impiegato dalla panchina: un minuto a Terni, sette a Potenza, sei ad Avellino. Quando Boscaglia ha invece dato la casacca da titolare all’ex Foggia solamente una volta è rimasto in campo per l’intera durata del match.

“Con Filippi è cambiato il modulo e, contestualmente, è cambiata l’importanza di Floriano all’interno della squadra“, si legge. Uomo di carisma, pedina fondamentale alla quale l’allenatore di Partinico riesce difficilmente a rinunciare. Sin dal derby contro il Catania fino al primo turno dei playoff contro il Teramo, Roberto Floriano ha conquistato il posto a suon di gol e giocate preziose per la formazione rosanero.