Palermo, finalmente Verre: eleganza e tecnica alla corte di Dionisi

Dionisi , dopo il pareggio amaro di La Spezia , ha deciso di dargli il ruolo nella trequarti offensiva, mai scelta poteva essere più azzeccata. Infatti, nelle ultime 3 partite l’ex Roma ha messo a referto 2 assist e una rete. Contro il Mantova al "Barbera" segna un gol pazzesco, mentre contro il Cosenza è determinante per la vittoria con due assist. Nell'ultima partita contro il Brescia conferma il suo ottimo stato di forma, dando sempre l'impressione che possa inventarsi una giocata per qualche compagno. Da evidenziare il numero di 7 passaggi chiave e la percentuale altissima di passaggi corretti (91%).

Per Verre questa è la terza esperienza in maglia rosanero, la prima nel 2013/2014, conclusasi con la promozione in Serie A, con 20 presenze all'attivo. La seconda esperienza la ebbe nel 2022/2023, caratterizzata da infortuni, ma in 14 partite il trequartista offrì sempre la propria qualità, da ricordare la rete pazzesca contro il Frosinone. Dopo essere stato inseguito a lungo nel calciomercato dell'annata precedente, il classe 1994 è stato acquistato a titolo definitivo quest’estate dopo la stagione non proprio felice con la maglia blucerchiata. Da De Sanctis venne preso con l'idea di dargli un ruolo da alternativa, ma soprattutto nelle ultime partite l’ex Pescara si sta ritagliando sempre più un ruolo da protagonista, con l'auspicio che la stagione possa terminare nella stessa maniera della sua prima esperienza.