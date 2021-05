Palermo, Filippi blinda la fase difensiva: da Pelagotti a Lancini passando per Marong

“Il Palermo ha imparato a tenere la porta chiusa“.

Titola così l’edizione odierna della “Gazzetta dello Sport“, puntando i riflettori sulla fase difensiva del Palermo targato Giacomo Filippi. Dopo il il match contro il Teramo terminato due a zero per i rosa grazie alle reti di Roberto Floriano e Gregorio Luperini, il coach originario di Partinico ha portato a cinque il numero di volte in cui Pelagotti e compagni sono riusciti a blindare la porta rosanero.

Il rammarico più grande restano le disattenzioni contro Bari, Cavese e Francavilla in cui il Palermo ha subito cinque gol riuscendo comunque a racimolare sette punti sui nove disponibili. “Da quando Filippi è stato promosso alla guida della prima squadra la media è di quasi una partita su due a porta inviolata, un netto miglioramento rispetto a quella registrata da Boscaglia, che si avvicina ad una partita su quattro“, si legge sulla Gazza.

Manifestazione di solidità e di attenzione difensiva che può certamente essere un fattore chiave ai playoff di Serie C. Il secondo ostacolo per i rosa si chiama Juve Stabia e serviranno concentrazione ed unità d’intenti per espugnare il Menti. Il Palermo è chiamato a vincere, avendo a disposizione solamente un risultato su tre per passare al turno successivo. Contro le Vespe il team del patron Mirri ha registrato il record negativo di reti subite in un singolo match: ben quattro “ma la reazione avuta dagli uomini di Filippi dopo quella figuraccia è stata importante e ha consentito di iniziare la scalata fino al settimo posto“, si legge.

L’ultima volta nella regular season cui Alberto Pelagotti ha portato a casa un clean sheet è stata il 14 Aprile: giorno in cui i rosanero riuscirono a battere per uno a zero il Foggia. Poi tre gare consecutive subendo almeno un gol fino ad arrivare al playoff contro il Teramo in cui la banda Filippi ha tenuto a zero il tabellino marcatori avversario.

Protagonista di questo miglioramento difensivo è, senza dubbio, Alberto Pelagotti. L’ex Empoli è stato bravo, fino ad ora, a riscattare una parte di stagione parecchio altalenante. Note liete per Filippi anche il ritrovato Lancini, fattosi trovare sempre pronto quando chiamato in causa dal coach di Partinico, Buba Marong che ha esordito in Serie C grazie a Filippi e Manuel Peretti che ha dato un notevole contributo durante l’emergenza infortuni.