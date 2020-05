Palermo, festa rinviata: la società lavora già per la prossima stagione. Squadra, centro sportivo e stadio

“Piegate nel cassetto. Oggi rimarranno così le sciarpe rosanero nelle case di tutti i tifosi del Palermo“. Apre così l’edizione odierna de La Repubblica parlando della festa mancata per i tifosi rosanero. Sì, perché oggi sarebbe andata in scena l’ultima gara del campionato di Serie D, una data che tutto il popolo palermitano aspettava da questa estate, quando con la nuova società composta da Mirri e Di Piazza il club di viale del Fante è ripartito dalla quarta serie. Nonostante lo stop, però, la società rosanero ha continuato a lavorare:

“C’è da pensare all’allestimento della squadra con i giocatori da confermare e l’identikit di quelli da ingaggiare. Con il cambio di categoria, al di là degli accordi privati, tutti i tesserati saranno liberi da vincoli contrattuali e quindi dovranno firmare i nuovi contratti. Le posizioni di tutti saranno vagliate, dall’allenatore Rosario Pergolizzi al giocatore meno impiegato“, si legge.

Il Palermo del prossimo anno avrà il compito di vincere il torneo di Serie C, un obiettivo ambizioso per il quale Sagramola e Castagnini sono già a lavoro. Ma il club rosanero non pensa solo gli aspetti sportivi e si dedica anche ai progetti collaterali: “Sembra tramontata definitivamente la possibilità di un centro sportivo di proprietà in città, con il club che avrebbe già individuato l’area su cui costruire fuori Palermo. Nei prossimi giorni potrebbero esserci novità e dal consiglio federale si aspettano indicazioni anche per l’ammodernamento dello stadio“, scrive il quotidiano.