Palermo-FC Messina, ultimo big match prima del Savoia: il cammino dei rosanero verso la sfida con i campani

“Come un girone fa, l’Fc Messina è il primo vero banco di prova per il Palermo. Oppure l’ultimo scoglio, in vista di un calendario in discesa, fino allo scontro diretto col Savoia“.

Apre così l’edizione odierna de Il Giornale di Sicilia parlando del prossimo impegno dei rosanero contro i peloritani. Come nella gara d’andata per la formazione allenata da Pergolizzi quella contro i giallorossi sarà una sfida importante che può dare una svolta al cammino in campionato dei rosanero. Un vero e proprio big match d’alta quota tra la prima in classifica e la terza, in attesa dello scontro del 22 marzo contro il Savoia, attualmente secondo.

Dopo la gara contro l’FC Messina il cammino del Palermo dovrebbe esser meno tortuoso. Sulla carta, infatti, quella con i peloritani è la sfida più complicata prima dello ‘spareggio‘ promozione contro la formazione campana. A seguire i rosanero affronteranno la Cittanovese in trasferta, che non sta attraversando un momento particolarmente brillante, poi Biancavilla in casa e Licata in trasferta, Nola in casa e Corigliano in trasferta, ultimo match prima della sfida contro il Savoia.

L’FC Messina rappresenta quindi uno scoglio da superare e dal quale può iniziare un filotto di risultati positivi: “Un percorso di sei partite nelle quali il Palermo punta a fare un en-plein, in modo da seguire la strada già tracciata nel girone d’andata. Arrivare alla sfida col Savoia con dieci vittorie consecutive è impossibile, a causa del pareggio in casa del San Tommaso, ma arrivarci con una serie positiva alle spalle è assolutamente alla portata dei rosa. Perché il calendario, una volta terminata la partita di domani, offre al Palermo la chance di allungare nuovamente il divario dalle inseguitrici“, conclude il quotidiano.