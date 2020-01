Palermo-FC Messina, posticipata la vendita dei biglietti. I dettagli

Slitta la vendita dei biglietti per il prossimo impegno al “Renzo Barbera”.

Il Palermo ha comunicato attraverso il sito ufficiale che, per motivi tecnici, l’inizio della vendita dei biglietti per la gara Palermo-FC Messina (valida per la ventiduesima giornata del campionato di Serie D e in programma domenica 2 febbraio), originariamente fissato per le ore 16.00 di oggi, è stato posticipato a data ed orario da definire.

Palermo-FC Messina, biglietti in vendita da oggi: info, prezzi e dettagli