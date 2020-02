Palermo-FC Messina, più che un derby: Pergolizzi rispolvera il 4-3-3. La probabile formazione rosanero

“Più che un derby, una partita che vale doppio. Doppio come il doppio obiettivo del Palermo“.

Apre così l’edizione odierna de Il Giornale di Sicilia parlando della sfida di questo pomeriggio al “Barbera” tra i rosanero e l’FC Messina. Una gara importante per la formazione di Pergolizzi che ha l’obiettivo di centrale il terzo successo di fila per mantenere a distanza il Savoia e sperare che i campani non facciano bottino pieno contro la Cittanovese. Quella contro i campani è una vera e propria partita a distanza che vedrà le due squadra una di fronte all’altra il 22 marzo.

Il Palermo formato trasferta, nonostante i campi piccoli, è stato straordinariamente cinico, quel pizzico di cinismo che è mancato nelle gare interne dove i rosanero sono caduti contro Savoia e Acireale ed hanno ottenuto solamente un pari per 0-0 contro il Troina. Una statistiche che spinge gli uomini di Pergolizzi a dare qualcosa in più nella gara di questo pomeriggio contro l’FC Messina, rivale temibile e ben attrezzata.

Le assenze di Doda, Vaccaro, Santana, Ricciardo e Martinelli costringono i rosanero a delle scelte obbligate, come quella di tornare con la difesa a quattro, visto che non vi è nessun calciatore in rosa in grado di giocare a tutta fascia sulla corsia mancina. In porta andrà regolarmente Pelagotti, con davanti la retroguardia composta da Accardi, Lancini, Peretti e Crivello; a centrocampo l’unico ballottaggio è quello tra Martin e Mauri, con Langella e Kraja pronti ad agire da mezzali; in avanti confermato il tridente Felici-Sforzini-Floriano.

PALERMO (4-3-3): Pelagotti; Accardi, Lancini, Peretti, Crivello; Langella, Martin, Kraja; Felici, Sforzini, Floriano.

In panchina: Fallani, Ambro, Rizzo Pinna, Ficarrotta, Marong, Mauri, Silipo, Cangemi, Florio.

Allenatore: Rosario Pergolizzi.