Palermo-FC Messina, novità in difesa: Accardi titolare dopo un mese e mezzo

Maglia da titolare.

Dopo un mese e mezzo Accardi tornerà in campo con la maglia del Palermo dal primo minuto. Complici le numerose assenze tra difesa e centrocampo, il difensore palermitano giocherà a desta nella linea a quattro con la quale i rosanero affronteranno questo pomeriggio alle 15 l’FC Messina. Nel match di andata, decisivo da una punizione di Ficarrotta, Accardi era assente per infortunio (frattura setto nasale).

Accardi non scende in campo dal 1′ con la maglia del Palermo da metà dicembre, esattamente dalla sfida in trasferta contro il Castrovillari, vinta dai rosanero per 1-0 grazie alla trasformazione di un penalty da parte di Gianni Ricciardo: “Il difensore del Villaggio Santa Rosalia ha saltato l’ultima trasferta per via di una piccola noia muscolare, ma a Ragusa difficilmente avrebbe giocato dall’inizio, nella difesa a 3 schierata da Pergolizzi. Complessivamente finora Accardi ha collezionato 13 presenze, di cui 7 da titolare“, scrive La Gazzetta dello Sport.

Il jolly difensivo palermitano giocherà quindi da terzino destro, una posizione che già in passato ha riaperto. Fin qui Pergolizzi lo aveva utilizzato al centro oppure a sinistra: “L’exploit di Peretti ha tolto ulteriore spazio al difensore palermitano, benché – va detto – il giovane centrale arrivato dal Verona benefici soprattutto dello status di under. Proprio a Messina, peraltro, contro l’FC nel match d’andata vinto grazie ad un calcio di punizione di Ficarrotta, Peretti esordì in maglia rosanero“, conclude il quotidiano.