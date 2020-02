Palermo-FC Messina, mister Gabriele: “Rosanero squadra solida, Carbonaro può giocare dal 1′. Il nostro obiettivo…”

“È una gara che abbiamo preparato come tutte le altre. Noi stiamo attraversando un buon momento e cerchiamo continuità, consapevoli dello spessore dei nostri avversari“.

Presenta così la sfida di questo pomeriggio contro il Palermo, l’allenatore dell’FC Messina, Ernesto Gabriele, ai microfoni de La Repubblica. I peloritani alle 15 affronteranno la capolista al ‘Barbera’, una gara importante per entrambe le compagini: i rosanero vogliono centro il terzo successo consecutivo, mentre i giallorossi non hanno intenzione di interrompere la loro striscia positiva.

Gabriele sa bene quale sia la forza della formazione guidata da Rosario Pergolizzi: “Una squadra che credo che contro di noi ci tenga a dare un segnale forte al campionato. Mi aspetto un Palermo determinato e fortemente aggressiva. Un periodo di flessione credo sia fisiologico, accade a qualunque squadra, in qualsiasi campionato, ma il Palermo a più riprese ha dimostrato una solidità impressionante. Parliamo di una formazione che ha subito appena due reti nelle ultime sei partite, la miglior difesa del campionato“.

Dopo un avvio di campionato altalenante, l’FC Messina adesso ha cambiato marcia: “Cosa è cambiato? Allenarci per tutto il girone d’andata tra Milazzo, Giammoro e Taormina non è stato per niente semplice. Adesso poterci allenare in città è per noi un grande vantaggio e spero che i messinesi al nostro seguito possano essere sempre più numerosi. Stiamo esprimendo un bel calcio e l’affetto della gente ci può fare solamente piacere“.

Da qualche settimane sono rientrati in gruppo il fantasista sudamericano Ezequiel Melillo e bomber Paolo Carbonaro: “Entrambi stanno bene, giovedì hanno preso parte all’amichevole – ha detto Gabriele -. Sono felice di averli a disposizione, bello avere problemi di abbondanza. È possibile che possano partire dal primo minuto, sicuramente Carbonaro ha qualche chance in più di giocare dall’inizio“.

Infine, il tecnico della formazione giallorossa si è soffermato sugli obiettivi della sua squadra: “Non so dove potremmo arrivare, così come non penso alla possibilità di riaprire il campionato. Conterà solamente scendere in campo con la mentalità giusta, senza caricarci troppo, ma con grande concentrazione – ha concluso Ernesto Gabriele -. Con i piedi per terra, ma con l’obiettivo di conquistare un risultato positivo“.