Palermo-FC Messina, dubbio regista: Martin o Mauri, Pergolizzi non ha ancora deciso. I dettagli

“Un solo dubbio prima della partita, un dilemma che si ripete a sette giorni di distanza. Pergolizzi deve decidere se affidare le chiavi del suo Palermo a Martin o a Mauri, in vista di un derby con l’Fc Messina che può valere tanto in termini di classifica“.

Apre così l’edizione odierna de Il Giornale di Sicilia parlando della gara di questo pomeriggio alle 15 tra i rosanero dei giallorossi, una sfida che vale tanto per gli uomini di Pergolizzi che affrontano al ‘Barbera‘ una delle formazioni più in forma del campionato. L’obiettivo del Palermo è naturalmente quello di fare bottino pieno per mantenere quantomeno a -5 il Savoia, in attesa del big match allo stadio ‘Giraud‘ del 22 marzo.

Per la gara contro i peloritano l’unico ballottaggio è quello per un posto in cabina di regia, tra Martin e Mauri. Più tecnico il francese, fisico e dinamico l’argentino. Pergolizzi non ha ancor scelto e lo farà a ridosso dell’inizio della sfida: “Da escludere, però, la soluzione provata per pochi minuti a Ragusa, ovvero quella dell’utilizzo di entrambi i registi nel centrocampo a tre. Nella formazione titolare, visto anche quanto provato in settimana non è un’ipotesi attuabile“.

Martin sembra in vantaggio, ma non si può escludere che alla fine la scelta ricada su Mauri, soprattuto visto che il francese non sembra esser al 100%. In settimana il regista ex Monaco è stato provato con Kraja al suo fianco, indizi che fa comprendere come sia in vantaggio rispetto all’argentino: “Un grattacapo che ha accompagnato la vigilia del derby con l’Fc Messina e che è destinato a resistere, anche perché il tecnico non ha voluto fornire indicazioni sulla scelta. Di sicuro non sarà un Palermo col doppio regista. Almeno non dal primo minuto di gioco“, conclude il quotidiano.