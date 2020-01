Palermo-FC Messina, dilemma difesa: provato Crivello terzino

“Il dilemma tra difesa a quattro e difesa a tre continua, anche se ieri Pergolizzi ha dato un segnale piuttosto evidente“.

Apre così l’edizione odierna de Il Giornale di Sicilia parlando dei dubbi del mister rosanero in vista della gara di domenica prossima al “Barbera” contro l’FC Messina. Una sfida che vede affrontarsi rispettivamente la prima e la terza forza del Girone I del campionato di Serie D. Il Palermo è reduce da due successi consecutivi ottenuti contro Roccella e Marina di Ragusa; dall’altra parte i peloritani nelle ultime dieci gare hanno portato a casa ben otto vittorie.

Le squalifiche di Martinelli e Vaccaro costringono Pergolizzi a ridisegnare la fascia sinistra, con Crivello che con tutta probabilità andrà a ricoprire il ruolo di terzino. L’allenatore rosanero nel corso dell’allenamento di ieri ha provato due moduli uno con la linea a tre ed uno con la linea a quattro: “Nella seconda formazione, invece, ha agito da terzino sinistro, come già fatto a gara in corso contro il Marina di Ragusa. Sulla destra, invece, spazio per Accardi con la linea a quattro“.

Al centro agiranno Peretti e Lancini, coppia che sembra esser ormai rodata, con uno tra Silipo e Felici, entrambi 2001, che andrà a completare il tridente con Sforzini e Floriano. A centrocampo rientra Martin con Ambro, Langella e Kraja in ballottaggio per due posti. Pergolizzi continua a fare di necessità virtù, nelle ultime due gare gli esperimenti del tecnico rosanero hanno funzionato…