Palermo-FC Messina, Di Piazza torna al ‘Barbera’: il vicepresidente rosanero in città

“Tony Di Piazza torna a Palermo e sarà allo stadio per il derby con l’Fc Messina, sperando in un epilogo diverso rispetto alla prima partita seguita dal vivo da vicepresidente rosanero“.

Apre così l’edizione odierna de Il Giornale di Sicilia parlando del vicepresidente del club di viale del Fante, Tony Di Piazza. L’imprenditore italo-americano aveva annunciato la sua presenza al ‘Barbera‘ per la sfida contro i peloritani già diverse settimane fa. Per lui sarà la seconda presenza co-proprietario della squadra rosanero, dopo che nei mesi scorsi aveva assisto dal vivo alla gara persa dalla formazione di Pergolizzi per 1-0 contro il Savoia.

“Prima di diventare socio del Palermo, come ammesso dal diretto interessato, aveva varcato le soglie del «Barbera» soltanto nel settore ospiti, per un Inter-Palermo della stagione 2015/16. Come vicepresidente e co-proprietario del club, invece, ha visto dal vivo la sfida casalinga col Savoia, persa dai rosa al termine di una striscia di dieci vittorie consecutive. Un ricordo amaro, che Di Piazza intende cancellare domani in un’altra partita d’alta classifica“, si legge sul quotidiano. Di Piazza in questi mesi ha anche fondato il «Palermo Fan Club delle Americhe» a New York, dove segue con attenzione, insieme ad altri supporter del Palermo le gare della formazione di Pergolizzi.