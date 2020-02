Palermo-FC Messina, Carbonaro: “Se il karma funziona ora tocca a noi. Trattativa con i rosanero? C’è stato un abboccamento”

“In queste settimane abbiamo dimostrato che non ero io bravo: è il sistema di gioco a mettere gli attaccanti nelle condizioni migliori“.

Esordisce così Paolo Carbonaro, attaccante dell’FC Messina, che domani alle 15 sfiderà al “Barbera” la squadra della sua città. L’ex rosanero fin qui ha siglato 10 reti in campionato: “Emozioni? No, non è una partita normale – ha raccontato il classe 1989 ai microfoni de La Gazzetta dello Sport –. La mia città, il club che mi ha cresciuto e formato. Mi dispiace solo non arrivarci al 100%, ma sto facendo i salti mortali per raggiungere il top della forma“.

Carbonaro si è anche soffermato sulla gara d’andata al “San Filippo“, decisa in favore del Palermo da una punizone dei Ficarrotta: “In effetti è stata decisa da un episodio, come pensavo. Domenica mi aspetto lo stesso tipo di gara. Tesa e chiusa, perché da ambo i lati c’è gente che può far male alla prima occasione. Saranno gli episodi a indirizzarla. Se il karma funziona, stavolta tocca a noi“.

“In ballo per noi c’è un’impresa da compiere, ma dopo aver scalato la classifica non vogliamo fermarci – ha spiegato l’attaccante dei peloritani -. Quando mesi addietro dicevo che questa squadra sarebbe arrivata in alto, mi prendevano per pazzo. Oggi la classifica mi dà ragione. Ma di assurdità ne ho lette e sentite anche sul Palermo: è una grande squadra, punto. Sono primi dall’inizio del torneo, con merito“.

Infine Carbonaro si è soffermato sull’interessamento del Palermo nei suoi confronti: “Definiamolo un abboccamento. Sarebbe stata l’unica opzione che mi avrebbe fatto tentennare, però qui sto benissimo. Anzi: per la prima volta nella mia vita, ho pensato in prospettiva pluriennale, perché questo e questa città mi sono entrate nel cuore. Rivalità con l’altro Messina? La più bella vittoria è la gente che si è avvicinata a noi . Qui ci sono tifosi feriti che vogliono solo serietà, risultati, entusiasmo“.