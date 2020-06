Palermo, esperienza per la C: Pelagotti e Floriano unici ‘centenari’ in organico

“Due «centenari» al centro del progetto“.

Apre così l’edizione odierna de Il Giornale di Sicilia parlando di Alberto Pelagotti e Roberto Floriano, rispettivamente portiere e attaccante del Palermo. Il club rosanero punterà su di loro per la prossima stagione di Serie C e nell’organico della squadra siciliana sono gli unici due calciatori che vanta più di 100 presenze in terza serie, esperienza e professionalità necessarie per fare un torneo di vertice.

Palermo, un amore senza confini spaziali: il club rosanero sbarca anche in Vietnam

Sia Pelagotti che Floriano non hanno però mai vinto il campionato, dove al massimo sono arrivati agli spareggi, senza riuscire a centrare la promozione: “Un incantesimo che intendono spezzare con la maglia del Palermo“, si legge.

Nel resto della rosa del Palermo solo Crivello può raggiungere ‘quota 100 presenze‘ essendo a 78 apparizioni in terza serie, categoria dove ha indossato le maglie di Gela, San Marino e Frosinone. Martinelli ha totalizzato 46 presenze, mentre Santana e Accardi rispettivamente 45 e 24, con le maglie di Pro Patria e Modena: “Esperienze non certo paragonabili a quelle di Floriano e Pelagotti, i due «highlander» della categoria su cui il Palermo punta tutto per la prossima stagione“, conclude il quotidiano.