Palermo, emergenza under e terzini: infortunio per Doda, Vaccaro rischia più turni di squalifica. I dettagli

“Come se non bastasse il risultato negativo, il Palermo deve fare i conti con una doppia emergenza“.

Apre così l’edizione odierna de Il Giornale di Sicilia parlando dell’attuale situazione in casa rosanero, soprattutto in vista del prossimo impegno contro il Roccella. Ieri pomeriggio al “Modestino De Cicco” di Pratola Serra la formazione di Pergolizzi non è andata oltre l’1-1 contro il San Tommaso, penultimo in classifica.

Oltre al risultato e alla prestazione poco convincente il Palermo nel prossimo match dovrà anche far a meno di due tasselli importanti: il primo è Masimiliano Doda, uscito prematuramente dal terreno di gioco per via di un infortunio, il secondo è Francesco Vaccaro che nei minuti finali ha rimediato un rosso diretto. Assenze che costringeranno il tecnico rosanero a reinventare il pacchetto arretrato.

Palermo, infortunio Doda: altra tegola per Pergolizzi. Il report medico

Per quanto riguarda Doda, in attesa degli esami strumentali, sembra trattarsi di un trauma contusivo-distorsivo al ginocchio sinistro, ma prima bisogna accertarsi che non vi sia un interessamento del legamento crociato. Vaccaro, invece, rischia una squalifica per più di un turno come già avvenuto per Ficarrotta (tre giornate di stop dopo il rosso col Savoia).

Pergolizzi studia già le alternative e se per Doda il sostituto naturale è Peretti, essendo entrambi classe 2000, per sostituire Vaccaro il tecnico deve rivoluzionare gran parte della formazione, con la difesa che diventerebbe obbligatoriamente composta da Peretti, Lancini, Crivello e Accardi con la necessità di inserire un altro under nell’undici titolare.

Felici andrebbe ad occupare la casella del 2001 e uno tra Kraja e Langella in ballottaggio per l’altro posto da 2000 oltre a Peretti. In questo caso però mancherebbe un 99, o comunque un altro under: “Un dilemma che dà l’esatta dimensione delle difficoltà, a meno che non scocchi l’ora di Fallani tra i pali: sarebbe la prima volta in campionato con due 2001 in campo per il Palermo, ma almeno così non verrebbero intaccati centrocampo e attacco per far fronte all’emergenza“, conclude il quotidiano.

