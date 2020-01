Palermo, emergenza formazione: tutti i dubbi di Pergolizzi e le possibili scelte del tecnico rosanero

“Con una difesa da inventare e una vera e propria emergenza sul fronte under, per Pergolizzi è iniziata la caccia al modulo in vista di Palermo-Roccella“.

Apre così l’edizione odierna de Il Giornale di Sicilia parlando del prossimo impegno del Palermo, sabato prossimo alle ore 14.30 allo stadio “Renzo Barbera” contro la formazione calabrese. Una sfida che per i rosanero vale tanto, soprattutto per riprendere la marcia interrotta nell’ultimo turno dal pareggio contro il San Tommaso.

Il tecnico della compagine siciliana dovrà però fare a meno dei due esterni titolari, Doda e Vaccaro. Il primo dovrà restare ai box per circa quaranta giorni, mentre il secondo è stato squalificato dal giudice sportivo a seguito del rosso rimediato contro il San Tommaso. Entrambi i calciatori sono under e Pergolizzi sta studiando le possibili alternative per sostituirli.

“Gli incastri da effettuare a causa delle contemporanee assenze di Doda e Vaccaro non sono affatto semplici e la certezza, per il tecnico rosanero, è solo una: un over dovrà star fuori. Non essendoci terzini coetanei dei titolari un «big» dovrà rimpiazzarli a prescindere dal modulo“, si legge.

L’opzione più semplice è quella di inserire Fallani, portiere classe 2001, al posto di Pelagotti, con la difesa che sarebbe composta da Peretti, Lancini, Crivello e Accardi; a centrocampo tutto confermato con Martin e Martinelli e un under a completare il reparto (Kraja o Langella); in avanti il tridente Felici-Ricciardo-Floriano.

La seconda ipotesi è quella di inserire contemporaneamente Kraja e Langella. Con questa seconda possibilità tra i pali tornerebbe Pelagotti, con davanti a lui la stessa difesa della precedente opzione; in mediana Martin con Kraja e Langella (o Ambro) ai suoi fianchi ed in avanti il solito tridente Felici-Ricciardo-Floriano.

Qualora, invece, Pergolizzi dovesse scegliere il cambio modulo, passando al 4-3-1-2, troverebbe spazio in mediana anche Martinelli. Ma questo punto, sempre con Kraja e Langella in campo, uno nel ruolo di mezzala, l’altro in quello di trequartista, l’esclusione ‘over’ andrebbe fatta in attacco: “Va fuori Floriano che deve ancora integrarsi nei meccanismi di gioco oppure Ricciardo che non segna su azione dallo scorso 3 novembre?“. A meno che tra i pali non vada ugualmente il giovane Fallani, che al momento risulta essere un vero e proprio jolly…

