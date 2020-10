Palermo, emergenza Covid: rinviata l’inaugurazione del Museo rosanero, i dettagli

Rinviata l’inaugurazione del Palermo Museum.

Domenica 1 novembre, in occasione dei 120 anni del club rosanero, al “Renzo Barbera” si sarebbe dovuto inaugurare il museo del Palermo: un viaggio nella storia e nel tempo, attraverso maglie, cimeli, foto, ritagli di giornale, contenuti audiovisivi, esperienze interattive e altro ancora. La celebrazione del rosanero come tratto distintivo del Palermo nel mondo. In considerazione dell’evoluzione delle misure anti-Covid disposte dalle autorità nazionali e locali, la società rosanero ha deciso di rinviare a data da destinarsi l’inaugurazione del museo – interamente realizzato con oggetti che verranno messi a disposizione da chi vive la passione per il Palermo -, rimane invariata, invece, la celebrazione di presentazione alla stampa.

Di seguito, la nota del Palermo

“In considerazione dell’evoluzione delle misure anti-covid disposte dalle autorità nazionali e locali, e tenuto conto dell’aumento di contagi che hanno interessato la nostra città e del rischio, segnalato dall’ASP di Palermo, dello sviluppo di un possibile cluster proprio in seno alla nostra Società, ci troviamo costretti a rinviare per il momento l’inaugurazione del Palermo Museum. Il nuovo museo, che sarà comunque pronto a partire dal 1 novembre, come da programma, verrà dunque solo annunciato alla stampa con foto e video, in attesa di poter essere fisicamente visitato dalla stampa stessa, dagli ospiti istituzionali e dai tifosi tutti”, si legge.