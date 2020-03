Palermo, emergenza Coronavirus: il comunicato del club sulle misure di prevenzione disposte dal Governo

Si ferma la Serie D.

Dopo gli annunci nei giorni scorsi sullo stop ai gironi B, C, D e F, la 27ª giornata di Serie D prevista per il 7 e l’8 marzo, è stata rinviata interamente a data da destinarsi. A comunicarlo è stata la Lega Nazionale Dilettanti che, a seguito del decreto del Governo sul contenimento del coronavirus, ha fatto sapere che non si disputerà nessuna gara – in nessun girone – prevista per questo week-end. Notizia, a seguito della quale, “Il Palermo, preso atto del rinvio della 27a giornata della Serie D, comunica di aver già adottato ogni misura di prevenzione prevista dal DPCM del 4 marzo 2020 relativa al contenimento ed alla gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19.

Dalla giornata di oggi la squadra allenata da Rosario Pergolizzi proseguirà la preparazione esclusivamente al “Renzo Barbera”: tutti gli ambienti dello stadio saranno sanificati quotidianamente secondo le disposizioni ricevute dalla Federazione Medico Sportiva Italiana.

Come previsto dal suddetto DPCM, tutte le sedute d’allenamento saranno svolte a porte chiuse”.