Palermo, emergenza attacco: Sforzini ancora out, Pergolizzi ha gli uomini contati. La situazione

Si torna in campo.

Quest’oggi il Palermo torna in campo per preparare la sfida di domenica prossima contro il Troina, gara che chiuderà il 2019 dei rosanero e il girone d’andata del campionato di Serie D. Per i rosanero due importanti rientri quelli di Lancini e Vaccaro, entrambi squalificati per il match contro il Castrovillari che ha visto la formazione di Pergolizzi trionfare per 1-0 al “Mimmo Rende”. Secondo quanto riportato da Il Giornale di Sicilia, non dovrebbe esser a disposizione Ferdinando Sforzini, reduce da una frattura al perone che lo sta tenendo lontano dal terreno di gioco da circa un mese e mezzo.

Il centravanti ex Grosseto sta proseguendo il suo programma di recupero personalizzato ma non è ancora in grado di allenarsi con il gruppo e quindi difficilmente sarà tra i convocati per la gara contro il Troina, col suo rientro che è ormai previsto per l’inizio del 2020. Per la gara di domenica, quindi, Pergolizzi dovrà ancora fare ancora i conti con un reparto offensivo ridotto all’osso. Felici, inoltre, essendo in diffida, al prossimo giallo verrà squalificato. Il classe 2001, perciò, dovrà fare parecchia attenzione, anche perché il rischio è che l’emergenza possa continuare anche per la prima gara di ritorno contro il Marsala…