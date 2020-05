Palermo, effetti economici post coronavirus: porte chiuse, rebus rimborso abbonamenti e nodo diritti tv

“La ripartenza post Coronavirus sarà difficile per tutti i club calcistici italiani e il Palermo, pur contando su una società solida, deve fare i conti con il presente e il futuro“.

Apre così l’edizione odierna de Il Giornale di Sicilia, parlando delle ripercussioni economiche che ha avuto, e con tutta probabilità avrà, l’emergenza sanitaria legata alla diffusione del Covid-19. Per quanto concerne il club rosanero, a conti fatti, le perdite rischiano di esser abbastanza pesanti: mancati introiti da botteghino (che potrebbero prolungarsi anche per la prossima stagione), rimborso abbonamenti e nodo diritti tv.

Di Piazza: “Palermo praticamente in C, non voglio sorprese. Pergolizzi? Da tifoso dico che merita la riconferma”

Il rimborso degli abbonamenti non è stato ancora stabilito in che modalità verrà effettuato o se verranno attivate delle promozioni per il prossimo campionato, visto che dalla Figc non è ancora arrivato lo stop definitivo del torneo. Il caso più spinoso è però quello legato ai diritti tv tra il club rosanero e Eleven Sport, visto che le ultime gare non verranno trasmesse: “Nel contratto siglato a settembre inoltre, sarebbe prevista una somma base da riconoscere al club rosanero al raggiungimento di un numero minimo di abbonati alla piattaforma multimediale. Un traguardo che nel corso di questa stagione è stato superato, se si considera che soltanto nei primi due mesi più di novemila utenti hanno sottoscritto un abbonamento per seguire le partite dei rosa“, conclude il quotidiano.

Palermo, la società pensa in grande: sì al centro sportivo, no al nuovo stadio. I dettagli

Palermo, si attende l’ufficialità per la promozione in Serie C: Sagramola e Castagnini a lavoro per rinforzare l’organico