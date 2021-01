Palermo, eclissi Saraniti: da titolare a bocciato, solo 21 minuti in due gare

“Il 2021 è iniziato nel peggiore dei modi per Saraniti, che da certezza quasi intoccabile di questo Palermo è diventato praticamente un rincalzo”.

Titola così l’odierna edizione del ‘Giornale di Sicilia’, che punta i riflettori in casa rosanero. Un inizio di anno da dimenticare per il bomber rosanero, che dopo l’exploit e i gol della prima parte di stagione, adesso si trova costretto a dover fare i conti con una bocciatura praticamente netta da parte dell’allenatore Roberto Boscaglia, che nelle ultime gare ha scelto di puntare su Lorenzo Lucca.

“Due partite, ventuno minuti giocati: questo il bottino di presenze del centravanti palermitano, che non vede la porta dallo scorso 2 dicembre (nel pareggio casalingo con la Viterbese) e che ha di fatto lasciato i galloni da titolare a Lucca”.

Inoltre, “gli scampoli di gara che Boscaglia gli ha riservato nel 2021 non hanno fatto altro che acuire il digiuno realizzativo di quello che, nonostante tutto, resta il capocannoniere del Palermo (in coabitazione con Lucca)”. L’astinenza di Saraniti, infatti, va avanti da sei giornate, un grosso passo indietro per il reparto offensivo rosanero.