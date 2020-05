Palermo, è una lunga attesa: per la promozione in C manca solo l’ufficialità. Le squadre escluse minacciano ricorsi

“Un’attesa infinita. E tutt’ora senza orizzonti temporali da fissare. Per i giocatori del Palermo la quotidianità è cambiata. Ma ognuno di loro vive il periodo di incertezza sul ritorno in campo, sulla conclusione della stagione e sul futuro immediato senza sapere come e quando saranno prese le decisioni che li riguardano”.

Apre così l’odierna edizione de ‘La Repubblica’. D’altra parte, da quando la società ha concesso la facoltà degli allenamenti individuali al “Renzo Barbera“, in casa rosanero si respira un’atmosfera di ‘pseudo normalità’. Non si tratta di una vera e propria ripartenza ma è comunque un passo avanti per rimettere in moto le gambe e riassaporare il piacere di allenarsi all’aria aperta e non nel chiuso di casa come successo negli ultimi due mesi. Il club di Viale del Fante, non conosce ancora il proprio futuro. Difficilmente la promozione in Lega Pro del Palermo può esser messa in discussione, visto che la squadra di Rosario Pergolizzi è prima in classifica nel Girone I, ma per averne la certezza bisognerà attendere un paio di giorni.

“Certezze che la società non può dare dal momento che anche il club rosanero ne aspetta dalla Lega Nazionale Dilettanti che a sua volte le chiede alla Federcalcio. […] Il limite temporale per avere notizie ufficiali sembrava quello di venerdì scorso, giorno in cui era stato convocato il consiglio federale poi rinviato a data da destinarsi proprio per la mancanza di certezze sulle linee guida che comanderanno ogni decisione. Il presidente della Lnd Cosimo Sibilia non fa mistero delle difficoltà enormi per terminare la stagione sul campo, lasciando chiaramente intendere che la stagione possa intendersi già conclusa. Ma l’ufficialità del criterio adottato per assegnare le promozioni rischia di mettere in moto diversi ricorsi nonostante l’orientamento sia quello di premiare le classifiche al momento della sospensione con la garanzia del salto di categoria per le prime dei nove gironi. Nel girone del Palermo, per esempio, l’Fc Messina ha già minacciato di impugnare l’eventuale promozione dei rosanero perché la matematica non assegna ancora la certezza della prima posizione per la squadra allenata da Rosario Pergolizzi, nonostante i diciassette punti di ritardo che ha già accumulato la squadra peloritana in ventisei giornate. Il nuovo consiglio federale sarà convocato subito dopo l’assemblea e il consiglio di Lega di serie A che si terranno in rapida successione domani e dopodomani“.

Il cerchio, dunque, potrebbe chiudersi a breve. Quella iniziata ieri potrebbe essere la settimana giusta per l’ufficialità della promozione del Palermo in Serie C e tra un paio di giorni, a meno di clamorose novità, i rosanero potrebbero brindare al primo traguardo raggiunto.

“È una lunga attesa anche per i tifosi. Quelli che appartengono ai gruppi organizzati non sono affatto contenti dell’ipotesi di un ritorno in campo e lo hanno manifestato esponendo per le vie delle città in tutta Italia striscioni inequivocabili. A Palermo sulla stessa lunghezza d’onda anche i due gruppi principali della Curva Nord 12 e della Curva Nord Inferiore che di solito non vanno proprio d’accordo, ma che in proposito la pensano allo stesso modo e mandano più o meno lo stesso messaggio: «Come si fa a tornare a esultare per un gol se non abbiamo ancora pianto i nostri morti?»“.