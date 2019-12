Palermo, è scomparso l’ex centrocampista rosanero Albano Vicariotto: il cordoglio del club

Si è spento Albano Vicariotto.

L’ex centrocampista e allenatore, che ha disputato da calciatore due stagioni a Palermo in maglia rosanero, è scomparso all’età di 88 anni nel giorno di Natale.

“Mezzala di origini vicentine, nonché proveniente dal vivaio del Vicenza – scrive l’odierna edizione de ‘Il Giornale di Sicilia’-, Vicariotto prima di approdare in Sicilia aveva giocato con le maglie di Milan, Torino e Padova, per poi tornare nella Milano rossonera nella stagione 1953/54. Da comprimario, vinse due scudetti, guidato prima dal leggendario Bela Guttman e poi dall’uruguaiano Hector Puricelli, che a due anni dal trionfo tricolore in Serie A venne ingaggiato sulla panchina del Palermo. […] Quel Palermo, però, crollò ben presto e a farne le spese fu proprio Puricelli, esonerato e sostituito da Kossovel. Senza più il suo mentore alla guida, anche Vicariotto perse pian piano posto nelle gerarchie rosanero, chiudendo con sole dieci presenze una stagione che segnò la retrocessione in Serie B. Confermato anche tra i cadetti, Vicariotto non riuscì comunque a ritagliarsi uno spazio da protagonista, collezionando solo otto presenze con una rete. Lasciata la Sicilia a 27 anni, la sua carriera proseguì solamente per altre due stagioni, trascorse al Pisa e all’Arzignano. Una volta appese le scarpe al chiodo, iniziò la carriera da allenatore, partendo dalle giovanili del Lanerossi Vicenza. Durò poco anche la sua avventura da tecnico, avendo guidato il Rovigo nella stagione 1972/73, il Portogruaro nel 1975/76 e la Vigor Lamezia nel 1979/80″.

A rendergli omaggio, attraverso un post pubblicato sul proprio account Twitter, l’ SSD Palermo: “Il Palermo esprime il proprio cordoglio per la scomparsa di Albano Vicariotto, mezzala rossonero dal 1956 al 1958″.

Di seguito, il post in questione.