Palermo, è caccia al bomber: da Mastinu a Di Gaudio, il piano di Castagnini e Sagramola

Il Palermo alla ricerca del bomber perfetto.

Mirri: “Trattiamo per concessione Stadio, no a Comune come sponsor. Mercato? Anno anomalo”

Il club rosanero, in vista della prossima stagione di Serie C, ha in testa di chiudere degli attaccanti importanti che possano fare la differenza in un campionato ostico come quello di Lega Pro. Renzo Castagnini e Rinaldo Sagramola attendono l’apertura ufficiale del calciomercato e intanto studiano attentamente i giusti profili sui cui puntare per riportare in alto il Palermo. Diversi i nomi che circolano, come afferma l’edizione odierna de ‘La Repubblica’: da Giuseppe Mastinu ad Antonio Di Gaudio passando Di Piazza e Corazza. Quest’ultimo ha realizzato ben 14 gol nell’ultima stagione vissuta alla Reggina e culminata con la promozione in Serie B. Stesso discorso vale per Mastinu che è in scadenza di contratto con lo Spezia e potrebbe essere l’uomo adatto per rinforzare il reparto offensivo che vede già due punti fermi quali Roberto Floriano e Mario Alberto Santana. Sfumano definitivamente le piste che portavano a Giacomelli e Paponi, il primo ha rinnovato il proprio contratto con il Vicenza mentre il secondo ha scelto il Padova per proseguire la propria carriera.

Palermo, concessione “Renzo Barbera”: martedì giorno importante, ci sarà anche Orlando

Non solo l’attacco, si lavora anche per rinforzare e rendere invalicabile il reparto difensivo. La conferma di tre pilastri come Crivello, Accardi e Lancini è già un ottimo punto di partenza, adesso si prova a chiudere per dare un qualcosa in più soprattutto sulle corsie. Si puntano Marsura (Livorno), Ceccarelli (Feralpisalò), Garufo (Reggina) oltre a Beruatto e Migliore. A centrocampo confermatissimi Martin e Martinelli in attesa di poter intervenire sul mercato per rinfoltire la zona nevralgica del campo, il profilo individuato sarebbe quello di De Rose che ha racimolato tanta esperienza in C.

Palermo, il consiglio dell’ex Bellusci: “Serie C campionato difficile, ecco cosa serve per vincerlo”