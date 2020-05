Palermo, domani il nuovo corso: cda, budget mercato, centro sportivo e futuro. I dettagli

“Il nuovo corso del Palermo inizia domani“.

Apre così l’edizione odierna de Il Giornale di Sicilia parlando del futuro del club rosanero. La società di viale del Fante tra circa 24 ore si riunirà per il consiglio di amministrazione dove verranno pianificati tutti i programmi ed i progetti per il prossimo anno. L’attesa per la promozione ufficiale in Serie C sta per terminare, con la decisione finale che spetta al consiglio federale che vi sarà ad inizio giugno.

Per quanto concerne la panchina il Palermo non ha fretta di scegliere il suo nuovo tecnico. Pergolizzi non è stato riconfermato (contratto in scadenza il 30 giugno), nonostante la promozione e l’ottima annata disputa dai rosanero. I nomi che circolano per la sua sostituzione sono diversi, ma nessuna trattativa ufficiale: Boscaglia, Calori, Asta, Scienza, Caserta, Nocerino.

“Tutte suggestioni, più che trattative, anche perché al momento non ci sono stati contatti per mettere sotto contratto un nuovo allenatore […] Anche perché, se i campionati professionistici dovessero riprendere a breve, bisognerà vedere cosa accadrà in campo. Chi è libero (come Calori) potrebbe rientrare in corsa, chi è già impegnato potrebbe ritrovarsi senza panchina e chi è in scadenza potrebbe giocarsi le ultime chance di conferma. Tutte situazioni in divenire, dunque, ma il Palermo non intende farsi prendere dalla fretta“, si legge.

Altro nodo da sciogliere quello legato al mercato. L’ossatura della squadra del prossimo anno sarà probabilmente quella che ha vinto il campionato di Serie D senza particolari problemi, ma naturalmente alcuni reparti necessitano di esser puntellati. Tra le opzioni c’è anche quella di attendere come si evolverà la situazione dei club di C (diverse società rischiano il fallimento), con il club rosanero pronto a gettarsi sugli svincolati. La campagna acquisti, però, non si limiterà solo a questo, visto che la società di viale del Fante potrebbe avere un buon tesoretto da investire.

Infine, l’augurio per la nuova stagione è quello che il Palermo riesca a dotarsi di un nuovo centro sportivo (ipotesi più accudita quella di Torretta). Difficilmente si riuscirà a completarlo entro il 2020, come precedentemente annunciato dal presidente, Dario Mirri, piuttosto bisognerà slittare tutto al prossimo anno. Le trattative con i privati proseguono, ma intanto il club si è tutelato ‘bloccando‘ i campi in cui ha lavorato in questa stagione…