Palermo, domani il giorno decisivo di mister Dionisi

Il futuro di Dionisi sulla panchina del Palermo è sempre più incerto dopo l’ultima sconfitta. La società valuta possibili alternative, mentre cresce il malcontento. Nelle prossime ore potrebbe arrivare una decisione definitiva sul cambio in...

La panchina di Alessio Dionisi, dopo l’ultima sconfitta contro la Cremonese in rimonta per 2-3, è seriamente a rischio. Le perplessità dei tifosi e, soprattutto, della società aumentano sempre di più, con la delusione che cresce per i risultati altalenanti della squadra.