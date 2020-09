Palermo, doccia fredda per Martinelli: la carriera del centrocampista per ora finisce qui. Il comunicato del club…

Brutta tegola per il Palermo di Roberto Boscaglia e tutto il mondo del calcio. In data odierna, attraverso i propri account social ufficiali, il club rosanero ha ratificato la notizia che, purtroppo, da tempo pareva essere nell’aria. Alessandro Martinelli sarà costretto a chiudere la sua carriera agonistica da calciatore. L’esito di ulteriori esami approfonditi ha gelato il centrocampista, l’universo rosanero e tutti coloro che hanno imparato ad apprezzare le straordinarie doti umane e professionali di un ragazzo d’oro sotto ogni punto di vista. Di seguito la nota del club di Viale del Fante.

“Alessandro Martinelli , purtroppo, per ora si ferma qui. L’esito degli esami medici approfonditi gli impedisce di proseguire con l’attività agonistica.

In questo momento difficile non ci resta che stringerci tutti attorno a lui, protagonista di tante battaglie, leader in campo e fuori. E non solo per quella fascia gialla al braccio, ma per il suo cuore di uomo straordinario.