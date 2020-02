Palermo, difesa bunker al “Barbera”: terza partita consecutiva senza subire gol, l’imbattibilità sale a 309 minuti

“Trecento minuti senza subire reti in casa. La difesa del Palermo, che al «Barbera» non è mai stata realmente granitica come in trasferta, ha abbattuto un muro che prima d’ora non era mai riuscita nemmeno ad avvicinare“.

Apre così l’edizione odierna de Il Giornale di Sicilia parlando dell’imbattibilità della difesa rosanero tra le mura amiche. Con la gara di ieri col Biancavilla, terminata per 2-0 in favore della formazione di Pergolizzi grazie alle reti di Silipo e Lucca, il Palermo non subisce reti da 309 minuti. L’ultimo gol incassato risale al primo match del girone di ritorno contro il Marsala, realizzato da Balistreri su calcio di rigore al 51′.

Una striscia positiva di imbattibilità interna che i rosanero hanno la possibilità di proseguire nella prossima gara al “Barbera” col Nola, in programma l’1 marzo. Qualora gli uomini di Pergolizzi dovessero uscire dal campo senza incassare gol si arriverebbe a 399 minuti: “Uno in meno per abbattere un altro muro, quello dei quattrocento minuti senza aprire la porta del «Barbera»“.