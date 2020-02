Palermo, Di Piazza risponde al dg del Savoia: “Non serve il tappeto rosso, noi vinciamo sul verde”

Tony Di Piazza alza la voce.

Botta e risposta dai toni accesi tra il direttore generale del Savoia, Giovanni Rais e il vicepresidente del Palermo: il dirigente della società campana, infatti, in un’intervista rilasciata ai microfoni di «Solosavoia», ha parlato a 360 gradi della rivalità sportiva con i rosanero, affermando di non avere intenzione alcuna di osannare la formazione di Rosario Pergolizzi in occasione del big match del 22 marzo a Torre Annunziata, al contrario di quanto, invece, accaduto in altri campi: “Dare il benvenuto al Palermo, stendergli quasi il tappeto rosso, costruire per l’arrivo dei rosanero un evento mi sembra un’espressione di sudditanza che non ha nessun fondamento“.