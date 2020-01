Palermo, Di Piazza condanna i commenti ingiuriosi: “Fuori la violenza e chi la promuove”

Tony Di Piazza torna sui commenti poco ragguardevoli espressi da alcuni supporters del Palermo sulla pagina ufficiale del club.

Palermo, pesanti insulti sui social: il club rosanero a gamba tesa sui contestatori di mister Pergolizzi

Dopo la vittoria ottenuta dai rosanero in quel di Ragusa contro il Marina (grazie alla rete di Sforzini), un paio di tifosi del Palermo si sono lasciati andare a frasi più che deplorevoli. Lo sport è un qualcosa che dovrebbe unire e in generale far divertire, non bisogna mai eccedere e soprattutto usare parole pesanti che possono danneggiare la dignità di atleti o allenatori che mettono in campo sempre la loro professionalità. I commenti beceri di questi pseudo-tifosi, inneggianti alla violenza, hanno provocato le ire della società e del vice presidente che ha risposto postando questo pensiero attraverso Facebook.

“Il calcio deve essere un veicolo per unirci anche nelle diversità delle opinioni. Fuori la violenza e chi la promuove”.