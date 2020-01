Palermo, dalla possibile promozione in A al San Tommaso: i rosanero otto mesi dopo giocano di sabato

“Era più uno sfottò che un auspicio, quel coro «tanto già lo so che l’anno prossimo giochi di sabato». Eppure al Palermo, giocare di sabato, è mancato eccome“.

Apre così l’edizione odierna de Il Giornale di Sicilia parlando del prossimo impegno dei rosanero che sabato alle 14.30 affronteranno il San Tommaso allo stadio “Modestino De Cicco” di Pratola Serra. Il Palermo torna a giocare di sabato otto mesi dopo l’ultima volta, qual Palermo-Cittadella che spense definitivamente i sogni di promozione in A e rappresenta l’ultima partita ufficiale dell’U.S. Città di Palermo.

San Tommaso-Palermo, Floriano subito titolare: Pergolizzi studia il nuovo tridente

Un 2-2 al “Barbera” che condannò i rosanero ai playoff, poi mai disputati in virtù della sentenza emessa dal tribunale federale che, dopo aver inizialmente spedito il Palermo in C, ridusse la penalizzazione a 20 punti con multa da mezzo milione, ma alla fine la società di viale del Fante non iscrisse la squadra al successivo campionato di B, venendo così estromessa dal calcio professionistico.

Adesso la Serie D con una nuova proprietà con l’obiettivo di tornare il più presto possibile nel calcio professionistico: “Contro il San Tommaso, otto mesi dopo l’ultima partita giocata tra i professionisti, il Palermo torna a calcare il prato verde di sabato. Stavolta, però, con la speranza che possa essere di buon auspicio“.

Langella: “Gol contro il Marsala emozione indescrivibile. Critiche a Pergolizzi? Ecco cosa penso”