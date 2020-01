Palermo, da Marsala al Marsala: Ficarrotta vuole riprendersi la scena, Pergolizzi rischia di perdere Felici

Dal Marsala al Marsala.

È trascorso un girone dalla sfida inaugurale in cui il Palermo ha superato per 1-0 i biancazzurri grazie a una rete di Raimondo Lucera che regalò ai rosanero uno storico successo. In quel Marsala si mise in mostra quel Luca Ficarrotta che a distanza di qualche giorno coronò il suo sogno di indossare la maglia rosanero. Il contributo del mancino palermitano, come scrive l’edizione odierna de ‘La Gazzetta dello Sport‘, è però stato al dì sotto delle attese a tal punto che la dirigenza di Viale del Fante ha deciso di puntare su Floriano per ovviare all’assenza di Santana.

«…Ficarrotta non sempre ha convinto: nel girone d’andata ha collezionato 11 presenze, 5 da titolare e 6 subentrando dalla panchina. Ma solo una volta è risultato decisivo, a Messina, contro l’FC quando grazie ad una splendida punizione dai 30 metri regalò la quinta vittoria di fila ai rosanero. Dopo l’exploit di Messina, Ficarrotta ha inciso in maniera significativa solo in un’altra circostanza, contro il Corigliano, in casa, quanto il mancino di Borgo Nuovo realizzò il primo dei 6 gol con i quali il Palermo liquidò la formazione calabrese, un altro gol di ottima fattura per altro. Per il resto qualche prestazione opaca, qualcuna appena sufficiente e l’espulsione rimediata nel secondo tempo della sfida col Savoia (col risultato ancora bloccato sullo 0-0), espulsione che gli è costata 3 giornate di squalifica e ha finito per macchiare gravemente quella che è stata la sua stagione finora».

Intanto, in vista della sfida del ‘Barbera’ contro il Marsala, mister Rosario Pergolizzi ha deciso di ripartire dal 4-3-3 con Ficarotta che partirà titolare insieme a Ricciardo e probabilmente Felici che ha però rimediato una botta al ginocchio sinistro e quindi resta in dubbio. L’assenza del giovane talento romano costringerebbe il tecnico palermitano a stravolgere l’assetto tattico inserendo Fallani (2001), a centrocampo problemi anche per Martin che potrebbe lasciare il suo posto a Josè Mauri.