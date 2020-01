Palermo, da Fausto ad Andrea: Silipo, gol all’esordio. Il giovane 2001 come Cavani e Djurdjevic

“Un gol all’esordio in rosanero. Quello di Andrea Silipo è stato un biglietto da visita da predestinato, alla prima partita ufficiale con la maglia del Palermo“.

Apre così l’edizione odierna de Il Giornale di Sicilia parlando del giovane attaccante rosanero, Andrea Silipo. La seconda punta classe 2001 arrivata dalla Roma ha immediatamente impressionato per qualità tecniche e coraggio. Entrato in campo al posto di Felici, pochi minuti dopo ha messo a segno la rete che ha chiuso la gara col Marsala, fissando il punteggio sul 3-1.

Stessa cosa accadde 13 anni fa con Edinson Cavani, con l’attaccante uruguaiano che risultò esser decisivo nel pareggio al “Barbera” contro la Fiorentina. Più recente la rete dell’ultimo esordiente da subentrato: Uros Djurdjevic nel 2-2 col Carpi. Nella lista dei calciatori andati in gol alla prima presenza figurano anche nomi del calibro di Amauri, Bresciano e Di Michele, quest’ultimo addirittura autore di una doppietta.

Andrea non è però il primo Silipo a segnare il proprio debutto in rosanero con una rete. Il suo omonimo Fausto ha infatti realizzato nel ’78 la rete dell’1-1 nel match contro il Verona di Coppa Italia. A ricordarlo è stato lo stesso ex difensore rosanero attraverso un post sui social, in quell’anno in cui il Palermo giunse fino alla finale della coppa nazionale, poi persa contro la Juventus ai supplementari.

“Un pezzo di storia rosanero che trova un punto di contatto con il Palermo della rinascita. Da Silipo a Silipo, ancora una volta il «Barbera» ha esultato per la rete di un giocatore all’esordio con la maglia rosanero“, conclude il quotidiano.