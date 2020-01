Palermo, critiche e polemiche: Pergolizzi divide, i rosanero volano. Il tecnico batte un altro primato

“Perennemente discusso, per non dire di peggio, nel mirino di critiche (soprattutto social) feroci anche su aspetti non tecnici, Rosario Pergolizzi si permette di stabilire un altro record: nessun altro allenatore ha raccolto più punti nelle prime 20 giornate della propria gestione in rosanero“.

Apre così l’edizione odierna de Il Corriere dello Sport parlando dei numeri del Palermo. Il tecnico rosanero non è certamente uno dei più amati dalla piazza, ma nonostante ciò i numeri dicono che Pergolizzi è colui che ha racimolato più punti nelle prime 20 giornate. 2,4 a gara per un totale di 48; stesso numero di successi (15) di Pino Caramanno che nel 1987/88; una sconfitta in meno (3 contro le 2 attuali) e un pareggio in meno (2 contro 3) rispetto al Palermo dell’epoca. Ma non solo, anche un punti in più in classifica, ricalcolando con i tre punti a gara, visto che in precedenza un successo equivaleva a due punti (48 Pergolizzi, 47 Caramanno).

Il pubblico è stato fin da subito diffidente con Pergolizzi, che già questa estate sapeva bene il peso della panchina in cui si era accomodato. Non sono bastati nemmeno i dieci successi consecutivi a placare i tifosi, con l’allenatore che è stato anche fischiato, reo di non far giocare bene la squadra. “Pergolizzi non è un ‘nome’, non ha un passato nobile da esibire (a livello di squadre maggiori), non è un fine oratore, anzi non è proprio abituato a reggere le pressioni e i tranelli di una metropoli. Ma è andato avanti con un solo obiettivo in testa, riportare in C la sua città“, si legge.

Un Palermo solido in fase difensiva, una buona gestione degli under e la bravura nel saper cambiare modulo quando necessario: “Gli sono state anche appiccicate etichette che non merita, a cominciare dalla presunzione. A volte non ha trovato soluzioni utili a superare i problemi, ma nel conto bisognerebbe mettere, accanto agli errori che come tutti ha commesso, i meriti indiscutibili. 15 partite su 20 non le vinci solo per caso o modestia dei contendenti“, sottolinea il quotidiano.

