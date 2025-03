Palermo-Cremonese, il pre-partita: una sfida fondamentale per il quarto posto

L'ANALISI DEL MATCH

I grigiorossi sono una delle migliori squadre della categoria, sia in termini di qualità tecnica che di risultati, potendo vantare calciatori del calibro di Johnsen, Vandeputte e Vazquez. Quest'ultimo non sarà disponibile fino alla fine del campionato dopo la squalifica per insulti a sfondo razziale verso Dorval, terzino del Bari. La squadra di Stroppa si presenta con un 3-5-2 ad altissima intensità, in cui le fasce sono fondamentali per la manovra. Tante occasioni create, ben 2.9 medie a gara, grazie anche alla grande predisposizione di giocare il più possibile il pallone, come si può notare dal quasi 60% di possesso palla medio. I lombardi si trovano in un buon momento di forma, con 8 punti conquistati: decisiva in termini di classifica la vittoria schiacciante contro il Catanzaro per 4-0, che ha portato al sorpasso sui calabresi. Tanti punti di forza: molti gol segnati e pochi subiti, dimostrando un'ottima attitudine ad attaccare senza rischiare nulla dietro. Nonostante ciò gli obiettivi quest'anno erano certamente diversi: quarto posto al momento ma, come i rosanero, la visione della società era concentrata sulla promozione diretta, distante ben 12 punti e praticamente irraggiungibile. Più di qualcosa non ha funzionato, come il brutto inizio che ha visto ben cinque sconfitte nei primi 15 match, caratterizzati anche dal doppio cambio di allenatore: via Stroppa, per poi essere richiamato un mese dopo al posto dell'ex Palermo Corini. Anche l'esclusione poco comprensibile di alcuni calciatori chiave, come Johnsen, ritornato titolare contro il Catanzaro dopo circa tre mesi e che ha siglato una doppietta fondamentale per la vittoria. La Cremonese si trova al quarto posto con 45 punti, a sei lunghezze dai rosanero.