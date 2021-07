Palermo, corsa e lavoro al parco della Favorita: anche Corona in gruppo. Le ultime

Il Palermo al lavoro tra Renzo Barbera e giardino "Vincenzo Florio" nel secondo giorno di pre-ritiro in città in vista dell'avvio della preparazione estiva in programma il 19 luglio a San Gregorio Magno

⚽️

Il Palermo sfreccia tra i boschi del parco della Favorita.

L'area perimetrale intorno al Renzo Barbera sta diventando in questi giorni meta abituale per la formazione guidata da Giacomo Filippi. Questa mattina, infatti, - intorno alle 10:40 - l'intero gruppo ha lasciato lo stadio comunale di Viale del Fante per dirigersi verso il Giardino "Vincenzo Florio" e svolgere il primo allenamento mattutino di questa settimana di pre ritiro. Lavoro specifico e differenziato per il gruppo dei tre portieri composto da Pelagotti, Massolo e il giovane Misseri, guidato dal preparatore Michele Marotta.

La restante parte della squadra, invece, si è diretta all'interno dei boschi per effettuare una sessione di corsa su terreno sterrato e affrontare quindi un mero lavoro di resistenza. In questo gruppo di giocatori è presente anche il giovane Corona, attaccante classe 2004 e unico centravanti di ruolo insieme a Lorenzo Lucca attualmente presente in questa fase di allenamento propedeutica in vista del ritiro in programma a San Gregorio Magno dal 19 luglio prossimo.