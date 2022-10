Palermo, Corini vaglia novità: cambio di modulo e interpreti per uscire dalla crisi

Non c'è più tempo per attendere e tergiversare. La fiera degli auspici e dei propositi sta per chiudere i battenti, al cospetto dell'inesorabile riscontro emerso dal rettangolo verde. Se si eccettuano le prime due giornate, il Palermo visto in questa prima parte di stagione ha deluso fortemente le aspettative. Opaco, lacunoso e spesso anonimo. In termini di prestazioni e risultati. Numeri e classifica preoccupano e non mentono per quanto mostrato fin qui dai rosa sul rettangolo verde. I nuovi acquisti di spessore messi a segno nella sessione estiva di calciomercato hanno steccato in modo clamoroso l'approccio con la nuova avventura professionale. Elementi il cui curriculum è assolutamente garanzia di qualità e valore assoluto in categoria. Come sottolinea l'edizione odierna de "La Gazzetta dello Sport" nelle pagine regionali, Corini è pronto a compiere scelte drastiche ed attuare sostanziali cambiamenti. Bisogna invertire la rotta, non è più solo una questione tecnico-tattica ma di amor proprio e tutela delle rispettive professionalità e della maglia che si indossa. Prestazioni così insipide e vuote sotto il profilo motivazionale e dell'intensità non dovranno più ripetersi. Corini ha un background importante anche da allenatore, come sottolinea la rosea. Il tecnico si è già trovato a gestire situazioni difficili anche in categoria superiore, come quando è riuscito a conquistare la salvezza per due volte sulla panchina del Chievo uscendo da momenti di profonda crisi. In quei frangenti complessi, Corini non esitò a rinunciare al suo modulo di riferimento, il rombo, per virare su un più solido e rigido 3-5-2 all'insegna del pragmatismo. Svolta su cui il coach di Bagnolo Mella sta riflettendo anche in chiave Palermo, covando novità di rilievo anche in termini di singoli interpreti. Tutti sotto la lente di ingrandimento di allenatore e staff in questi giorni di vigilia: contro il Pisa andrà in campo solo chi potrà fornire determinata garanzie in termini di ardore, sacrificio e spirito. Bisogna sollecitamente compiere scelte lucide e nette per invertire il trend da subito, non contano carriera e background ma il livello di contributo che si è in grado di garantire nell'immediato sul terreno di gioco.