Palermo, coraggio e gioco: inizia l’era Boscaglia. Almeno 6 i rinforzi in agenda

Per l’ufficialità si dovrà attendere ancora un po’, ma Roberto Boscaglia sarà il nuovo allenatore del Palermo.

“Coraggio e gioco nasce il Palermo Boscaglia style”. Titola così l’odierna edizione de ‘La Gazzetta dello Sport’ che punta i riflettori sul credo calcistico del tecnico originario di Gela. Dopo l’incontro di martedì e l’attesa fumata bianca, la dirigenza rosanero si sta muovendo per trovare quei calciatori utili al progetto tecnico e tattico dell’allenatore ex Trapani. In tal senso, mercoledì mattina sono approdati nel capoluogo siciliano i primi due rinforzi: l’attaccante Andrea Saraniti e l’esterno offensivo Nicola Valente. Per entrambi – il primo prelevato dal Lecce, il secondo svincolato dalla Carrarese – la società ha disposto un ingaggio biennale.

“Ad oggi il Palermo può contare su 13 giocatori […] Mancano un difensore centrale, un terzino sinistro, almeno 3 centrocampisti e un’altra prima punta, magari un bomber di categoria superiore”. In ritiro in quel di Petralia Sottana, che con tutta probabilità inizierà il 24 agosto, Boscaglia avrà modo di valutare le potenzialità dell’organico a sua disposizione e successivamente ci sarà modo di fare altre valutazioni così da arrivare al primo di settembre – giorno in cui si aprirà ufficialmente il calciomercato – con le idee già chiare. D’altra parte, il tecnico gelese che predilige il 4-3-1-2 o il 4-3-2-1 “viene considerato un vincente anche per via della mentalità offensiva che si sforza sempre di dare ai suoi giocatori“.