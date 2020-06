Palermo, convenzione per lo stadio Renzo Barbera: si va verso l’ok da parte del Comune

“I tempi stringono, ma della nuova convenzione per l’utilizzo dello stadio Barbera nessuna traccia“.

Apre così l’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport parlando della questione legata alla convenzione tra Ssd Palermo e Comune per l’utilizzo dello stadio Renzo Barbera. Negli ultimi giorni è stata sollevata un’aspra polemica, visto che la situazione è ormai in bilico da diversi anni e si è sempre andati avanti tramite proroghe. Adesso il club di viale del Fante attende la decisione definitiva, ma le tempistiche sono piuttosto strette.

Il Palermo per la stagione appena trascorsa non ha ancora pagato il canone annuo previsto di 340 mila, ma questa somma verrà praticamente dimezzata e poi ulteriormente defalcata delle spese fatte dal club per la manutenzione dell’impianto. L’assessorato al Patrimonio ha già preparato una bozza di convenzione con un canone fissato sempre a più di 300 mila euro, ma il consiglio comunale può stabilire una cifra più bassa: “Dal Comune informano che la convenzione è, ad oggi, all’esame della Ragioneria del Comune e da lì passerà al Collegio dei revisori dei conti. Dopo il parere di quest’ultimo, arriverà fin consiglio comunale“, conclude il quotidiano

