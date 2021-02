Palermo, contro la Viterbese per sfatare un tabù: mai due vittorie di fila lontano dal “Barbera”

Il Palermo non vince due gare di fila in trasferta da un anno esatto.

Sulla prima parte di stagione dei rosanero ha inciso notevolmente la difficoltà a far gol a domicilio e di conseguenza portare a casa i tre punti. Nel 2021 qualcosa è cambiato positivamente con i successi ottenuto a Cava de’ Tirreni e Torre del Greco, ma adesso serve continuità e la sfida contro la Viterbese può essere la celebre prova del nove. L’ultima volta che il Palermo ha ottenuto due gioie di fila lontano dal “Barbera” fu lo scorso febbraio (2020) quando la squadra di Pergolizzi sconfisse la Cittanovese dopo aver avuto la meglio in quel di Marina di Ragusa. Nel successivo turno arrivò la sconfitta in casa del Licata per 2-0, da lì in poi non si giocò più a causa del propagarsi del Covid 19.

Il Palermo nell’arco della stagione corrente, come scrive l’edizione odierna de ‘Il Giornale di Sicilia’, ha conquistato in trasferta solo 13 punti. Adesso si punta alle due vittorie di fila, un tabù che Boscaglia & Co vorrebbero sfatare.