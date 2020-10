Palermo, contro il Bisceglie dubbio Somma: si candida Crivello. L’attacco è un rebus, e Palazzi…

Tutto pronto, o quasi, per Bisceglie-Palermo.

Domenica pomeriggio i rosanero sfideranno allo Stadio “Gustavo Ventura” gli uomini di Giovanni Bucaro per la gara valida per la quinta giornata del campionato di Serie C-Girone C. Un ennesimo prova dopo la brutta sconfitta maturata contro l’Avellino tra le mura amiche: adesso, gli uomini di Roberto Boscaglia sono chiamati a metabolizzare, archiviare e ripartire.

Quello tra Boscaglia e Bucaro sarà un faccia a faccia inedito; i due tecnici, entrambi siciliani – il primo nativo di Gela, il secondo di Palermo -, non si sono, infatti, mai affrontati nel corso della loro carriera. Il loro modo di arrivare alla sfida è decisamente diverso: i padroni di casa hanno vinto in rimonta sul Foggia, la formazione ospite, invece, è stata battuta dagli irpini e non ha ancora segnato un gol in campionato. I rosanero, dunque, dovranno trovare la via del rilancio. “Per l’occasione, Boscaglia ritrova Crivello e Corrado e “il ballottaggio tra i due per il ruolo di terzino sinistro, al momento vede in vantaggio il palermitano che ieri è stato provato nello schieramento con Accardi e Lancini al centro e l’ultimo arrivato Almici a destra, sempre più candidato ad un posto da titolare nella sfida che segnerà il suo esordio in maglia rosa”, scrive l’odierna edizione del Giornale di Sicilia.

È in dubbio, invece, Somma che “dopo l’esordio con la Ternana, di fatto non ha più lavorato col gruppo”. Ancora da valutare inoltre le condizioni di Andrea Palazzi “in mediana si va verso una conferma per Odjer e Luperini, entrambi titolari domenica scorsa contro l’Avellino”. Resta un rebus l’attacco “dove scalpitano Silipo e Floriano”, si legge.