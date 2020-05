Palermo, conto alla rovescia per la promozione: venerdì si riunisce il Consiglio direttivo della LND

“L’ultima settimana prima del verdetto“.

Apre così l’edizione odierna de Il Giornale di Sicilia, soffermandosi sul futuro del campionato di Serie D. Il Consiglio direttivo della LND venerdì prossimo, sempre in attesa della decisione del consiglio federale su tutti i campionati: “Il dilettantismo, però, per questa stagione non ha praticamente speranze di poter tornare in campo“, scrive il quotidiano.

Le prime dei rispettivi gironi verrano promosse alla categoria successiva, come più volte sottolineato e ribadito dal presidente della Lega Nazionale Dilettanti, Cosimo Sibilia, nonostante sia ancora da decidere effettivamente il format visto il blocco delle retrocessioni: “Un verdetto che il Palermo attende da giorni e che potrebbe arrivare entro la prossima settimana“.