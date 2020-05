Palermo, conferma certa per Castagnini: il ds pronto a creare la squadra per la Serie C. I dettagli

“La prima casella tecnica per la prossima stagione è praticamente certa: Renzo Castagnini resterà il direttore sportivo del Palermo“.

Apre così l’edizione odierna de Il Corriere dello Sport parlando dei programmi futuri della società rosanero. Per quanto concerne il ruolo di ds non ci sono dubbi che per il prossimo hanno questo delicato ruolo sarà ancora affidato a Castagnini, che la scorsa estate, insieme a Sagramola, ha costruito una squadra in grado di primeggiare in Serie D nel giro di pochissime settimane.

Il suo contratto scadrà il 30 giugno, così come quello di tutti gli altri calciatori e dirigenti, ma il suo lavoro continuerà anche in ottica Serie C: “Castagnini è rientrato in città da una quindicina di giorni, dopo essere volato a casa sua in Toscana a causa di un lutto familiare. Sta concludendo la quarantena obbligatoria in questi casi, effettuerà anche un tampone di controllo e poi potrà tornare ad essere pienamente operativo anche allo stadio. Lo attende un lavoro rivolto al futuro per completare in maniera significativa un gruppo che dovrà essere altamente competitivo anche per la serie C“, si legge.

Intanto il Palermo attende ancora di conoscere la decisione della Figc e della Lnd sul futuro del campionato, per capire se può organizzare una festa (virtuale) per la promozione: “I nodi da sciogliere restano ancora tanti anche in relazione alla formula e composizione dei prossimi campionati. La data del 20 (con la riunione del Consiglio federale che dovrebbe fornire risposte precise) potrà forse sancire la sospensione di alcune categorie ma non è detto che formalizzi la vittoria dei rosanero. Che la D non ripartirà è praticamente certo, ma ad oggi c’è spazio solo per deduzioni. La presenza del Palermo in una categoria superiore l’anno prossimo resta scontata ma ancora non definita“, conclude il quotidiano.