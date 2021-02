Palermo, conclusa l’assemblea dei soci: confermato l’aumento di capitale, il comunicato del club rosanero

Nella giornata odierna si è svolta l’Assemblea dei soci.

Il Presidente di Palermo F.C. s.p.a., Dario Mirri, rende noto che in data odierna si è tenuta l’assemblea dei soci che, all’unanimità (e, dunque, con il voto di favorevole di Hera Hora s.r.l. e dell’Associazione Amici Rosanero) ha deliberato di ricostituire il capitale sociale per assorbire interamente le perdite maturate alla data del 31 dicembre 2020 e, contestualmente, di aumentarlo fino all’importo di euro 10.734.030,20 completando l’investimento dei complessivi quindici milioni previsti. Sono stati così realizzati i presupposti per il migliore futuro sviluppo di Palermo F.C. s.p.a.. L’aumento sarà interamente sottoscritto da Hera Hora s.r.l. mantenendo comunque, coerentemente con le previsioni statutarie, il peso dell’Associazione Amici Rosanero in assemblea in misura pari al 10% dei voti. Il Presidente di Hera Hora s.r.l., inoltre, fa sapere che i soci della stessa valuteranno se, una volta adempiuto agli impegni assunti, la stessa risulti ancora funzionale al progetto, che invece potrà andare avanti direttamente con Palermo F.C. semplificando le procedure aziendali.