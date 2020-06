Palermo, concessione ‘Renzo Barbera’: Orlando tende la mano ai rosanero. Situazione e dettagli

Continua a tenere banco la questione relativa alla concessione dello Stadio in casa Palermo.

I problemi sono iniziati lo scorso 16 giugno, quando il Collegio dei revisori dei conti del Comune di Palermo ha inviato una nota al Dirigente del Settore delle Risorse Immobiliari, al Capo Area dello Sviluppo Economico, al Sindaco, al Presidente del Consiglio Comunale, all’Assessore al Bilancio e al Ragioniere Generale, in cui spiegava che “Il Renzo Barbera” risulterebbe essere stato utilizzato ‘sine titulo’ e senza che, dal relativo utilizzo, sia stato riscosso dal Comune di Palermo alcun corrispettivo. Situazione tanto complicata quanto importante, dal momento che la questione stadio è un requisito imprescindibile per ultimare con successo l’iter procedurale relativo all’iscrizione al prossimo campionato di Serie C.

Il Palermo, dunque, rischia di dover lasciare la sua città a causa di un accordo con il Comune che tarda ad arrivare.

Nel frattempo, la dirigenza rosanero per non farsi trovare impreparato qualora la concessione del Barbera non dovesse trovare il benestare della politica locale, dal Sindaco alla giunta, fino al Consiglio Comunale, sta già pensando ad un piano alternativo: da giorni infatti, gli esponenti del club targato Hera Hora sono alla ricerca di campi omologati per la C. Un gesto – spiega l’odierna edizione de ‘La Repubblica’ -, che ha spinto il Sindaco, Leoluca Orlando, a tendere la mano ai dirigenti rosanero ribadendo la disponibilità dell’amministrazione comunale a sostenere la società in questa spinosa querelle.

“Dopo che il Palermo ha chiesto ufficialmente al comune di Marsala la disponibilità ad ospitare le partite casalinghe, il sindaco Leoluca Orlando prova a tendere la mano ai dirigenti rosanero ribadendo la disponibilità dell’amministrazione comunale a sostenere la società rosanero. Il tema caldo è quello del canone di locazione dell’impianto: nella bozza non ancora andata in discussione in consiglio comunale è fissato a 341 mila euro. Un affitto più caro di quello pagato dal Palermo in A che era di 315 mila euro. «La bandiera rosanero esposta a Palazzo delle Aquile – dice Orlando – è la conferma della nostra intenzione di consentire l’utilizzo del ” Barbera”. È evidente che la concessione dovrà tenere conto di tutto ciò che influisce sul valore locativo: la sospensione dell’attività agonistica, il mancato accesso dei tifosi e il campionato in cui gioca la squadra. Si terrà conto anche delle agevolazioni fiscali previste dalle norme: c’è la volontà della città di sostenere in tutte le forme possibili e consentite lo sforzo della società calcistica di restituire alla nostra città e all’intero paese una squadra di qualità»”, scrive il noto quotidiano.