Palermo, concessione Renzo Barbera: Orlando rimane all’erta. Oggi la conferenza dei capigruppo

“«Barbera», ancora un rinvio per la convenzione”.

Titola così l’edizione odierna del ‘Giornale di Sicilia’, che punta i riflettori in merito alla concessione dello stadio “Renzo Barbera”. Il nodo principale da sciogliere, tra l’amministrazione comunale e l’SSD Palermo ( in attesa del cambio di denominazione) è relativo al canone annuale pari a 341.150 euro, una cifra che non si sposa a nozze con le richieste del club rosanero, che ritenendosi l’unico possibile fruitore dell’impianto auspica in un trattamento di favore. Intanto, il tempo stringe. E il Palermo, entro il prossimo 29 luglio deve comunicare alla Commissione Criteri Infrastrutturali della Figc la sede delle prossime gare casalinghe, prassi necessaria per l’iscrizione al campionato di Serie C.

“Il Palermo dovrà ancora attendere qualche giorno prima di conoscere i termini della convenzione per l’utilizzo del «Barbera». Una tappa intermedia prima dell’ultimo passo, quello della convocazione del consiglio comunale, che sarà chiamato ad approvare la convenzione della durata di sei anni. È lì che le tempistiche rischiano di dilatarsi più del previsto, complice anche il Festino, con il conseguente slittamento del calendario dei lavori. Ad ogni modo, l’intenzione è quella di fissare la questione stadio entro il 25 luglio, in modo da rientrare nelle scadenze previste dalla Figc per presentare la documentazione alla Commissione criteri infrastrutturali, fissate per il 29 luglio. Entro questa data, sono in programma cinque sedute consiliari e una di queste riguarderà la concessione del «Barbera»”.

Palermo, convenzione stadio: consiglio comunale convoca conferenza dei capigruppo. La concessione del “Barbera”…

Il canone stabilito in virtù di una formula matematica – imperniata sui coefficienti reddituali potenzialmente producibili dalle varie aree dell’impianto – è stato ritenuto incongruo dalla dirigenza del Palermo per una società in fase di start-up appena promossa in Serie C con un fatturato di circa 10 milioni annui. Leoluca Orlando, sindaco del capoluogo siciliano, si è già espresso sull’argomento augurandosi che il Consiglio Comunale trovi ragionevolmente una soluzione equa, affinché si giunga ad una fumata bianca che consenta al Palermo di ratificare la disponibilità dell’impianto alle istituzioni calcistiche entro i termini e poter quindi giocare le care casalinghe al “Barbera”.

“Per alleggerire il «peso» della tariffa sono al vaglio diverse ipotesi. Tra queste, il patrocinio da parte del Comune sotto forma di sponsorizzazione, l’utilizzo di un fondo regionale e la possibilità di affidare al Palermo le opere di manutenzione straordinaria, oltre a quelle di manutenzione ordinaria già previste dalla convenzione. Entro dieci giorni, dunque, la telenovela relativa all’utilizzo del «Barbera» per la prossima stagione dovrebbe giungere ai titoli di coda. Se si dovesse andare oltre, non è da escludere che il sindaco Orlando intervenga personalmente per aprire le porte dello stadio al club rosanero, come fatto già lo scorso anno in assenza di una convenzione. Il Palermo nelle scorse settimane ha valutato l’ipotesi di giocare a Marsala, Enna o Caltanissetta, ma la priorità resta il «Barbera». Per trovare un punto d’incontro col Comune, però, è necessario ancora qualche giorno”, scrive il noto quotidiano.