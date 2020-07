Palermo, concessione Renzo Barbera: la tariffa per l’utilizzo dello Stadio è una formula matematica

“Canone esoso per il «Barbera»? Colpa di una formula matematica”.

Titola così l’odierna edizione del ‘Giornale di Sicilia’. Prosegue la querelle tra il Comune di Palermo e il club rosanero per quanto riguarda la concessione dello Stadio “Renzo Barbera”. Tutto gira attorno al canone annuale di 341 mila euro previsto: un importo «congruo» che per il Comune è insindacabile ma che il Palermo ritiene troppo alto, al punto che ha iniziato a guardarsi intorno per trovare un campo omologato per la Serie C, qualora le due parti non trovassero un accordo vantaggioso per entrambi.

” […] Non essendoci un prezzo di mercato per il «Barbera», il valore dell’immobile è stato stabilito «seguendo il metodo analitico della capitalizzazione dei redditi». Una formula che parte per l’appunto dalla valutazione delle singole aree di cui è costituito l’impianto, prendendo come base il reddito netto prodotto da ognuna di esse: le due torri adibite a uffici hanno un valore complessivo di 1,08 milioni, il manto erboso di circa 1,285 milioni, l’area pedonale di oltre 140 mila euro, gli spalti (ovvero la «struttura ad anfiteatro») di 5,8 milioni e gli spazi esterni di circa 216 mila euro. In totale, il valore complessivo dell’immobile è stato stimato in 8.528.274 euro. In queste situazioni, per stabilire il canone annuo, si moltiplica il valore per il tasso annuale di rendimento dell’investimento, definito «saggio di capitalizzazione» e generalmente pari al 4%. Il resto lo si può provare con una semplice calcolatrice: 8.528.274 moltiplicato per 0,04 dà per risultato 341.131, cifra che una volta arrotondata diventa esattamente pari a quella indicata dalla commissione tecnica di valutazione per l’utilizzo annuo del «Barbera». Per questo motivo, dal Comune, non c’è alcuna intenzione di discostarsi dalla tariffa inserita nella bozza della convenzione”.

Lo Stadio “Renzo Barbera” per il Palermo e i palermitani è un vero e proprio fortino, palcoscenico di mille avventure dove sono conservati i ricordi più belli della storia del club rosanero, per questo l‘obiettivo è quello di trovare l’intesa definitiva entro metà luglio.

“Per cercare di ridurre il peso dell’importo, si cercherà una soluzione diplomatica, da trovare negli incontri che il sindaco Orlando ha in programma per domani con la consulta d’indirizzo del Palermo e che l’assessore al Patrimonio D’Agostino terrà la prossima settimana con i vertici del club rosanero. Il tutto senza perdere d’occhio il calendario: entro il 29 luglio va consegnata alla commissione Criteri infrastrutturali tutta la documentazione relativa all’impianto dove il Palermo intenderà disputare le partite casalinghe per la prossima stagione. L’impressione però è che da ambo i lati si stia facendo il possibile per trovare u n’intesa ben prima della scadenza”, si legge.