Palermo, con Pergolizzi sarà divorzio? Il tecnico non è stato convocato per le sedute. Sagramola, Castagnini e i possibili sostituti

“Pergolizzi, si; Pergolizzi, no. Il Palermo s’interroga e anche i tifosi si dividono. Il tema incendia i social. Intorno al nome dell’allenatore per la prossima stagione c’è un gran parlare“.

Apre così l’edizione odierna de Il Corriere dello Sport parlando del futuro di Rosario Pergolizzi. Il tecnico rosanero ha portato il Palermo in vetta alla classifica del girone I di Serie D e al momento dello stop forzato a causa dell’emergenza sanitaria Pelagotti e compagni vantano sette lunghezze di vantaggio sulla principale antagonista per la vittoria del campionato, ovvero il Savoia.

Eppure Pergolizzi non è mai realmente entrato nel cuore dei tifosi, nonostante le dieci vittorie consecutive iniziali e il cammino praticamente quasi sempre regolare dei rosanero. E tra il web c’è chi vorrebbe Delio Rossi, Boscaglia, Braglia, Auteri o Giovanni Tedesco: “Con Pergolizzi più che in forte dubbio malgrado incarni l’essenza stessa del nuovo corso e abbia stravinto il campionato facendo registrare dati impressionanti“.

A Parma e Bari, che al termine della scorsa stagione hanno confermato i tecnici che avevano vinto la D, non è andata bene e dopo poche settimane hanno cambiato allenatore. Su questi aspetti e altri ragionano Sagramola e Castagnini: “In più, la società gli rimprovera una scarsa capacità di comunicare che, in una città come Palermo e in una categoria più impegnativa, diventa pesante quanto e più di un argomento tecnico“.

Il sentore è quello che le strade di Pergolizzi e il Palermo si separeranno nuovamente. L’obiettivo è stato centrato eppure “Sagramola intanto rinvia il faccia a faccia. E, se l’assenza di Pergolizzi era normale nei primi giorni di allenamenti individuali, ora appare quanto mai strano che, contrariamente ad altre squadre, il tecnico non sia stato convocato neppure una volta per le sedute. Segno evidente che il confronto sulla sua riconferma rischia di diventare virtuale“, si legge.

Pergolizzi non parla, mentre Sagramola afferma che è troppo preso per sedersi a tavolino e discutere: “Il tecnico, intanto, resta blindato ma solo nel senso che non parla e non riceve comunicazioni da parte dei dirigenti, con la scusa che è ancora troppo presto. A suo merito, si può ulteriormente sottolineare la grandissima rettitudine morale e serietà dell’uomo che ha accettato di tutto senza replicare per il bene del Palermo“.

“Ma, la società sta dalla sua parte? E ancora. La squadra giornalmente lo chiama per avere notizie sul futuro mentre Sagramola no. Perché? Si cambierà strategia una volta in C? O il dubbio è autentico? Da parte sua, Pergolizzi ha sempre chiesto: «Voglio essere giudicato per quello che faccio»“. Palermo attende di conoscere il futuro del suo tecnico e Pergolizzi, al momento, resta alla finestra…