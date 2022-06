Palermo, comincia la rivoluzione City: Sagramola via dal Cda, Baldini e Castagnini…

Le ultime, sul piano societario e dirigenziale, relative al futuro del Palermo targato City Group, con l'holding dello sceicco Mansur pronta ad insediarsi definitivamente all'interno del club rosanero

Mediagol ⚽️

"Baldini resta in panchina e il Palermo fa spazio al City nel proprio Cda". Così l'edizione odierna del Giornale di Sicilia, che mette in luce importanti dettagli relativi all'insediamento del City Football Group nel nuovo panorama societario del Palermo. Imminente la cessione ufficiale del club di Dario Mirri alla holding dello sceicco Mansur, con l'attuale patron rosanero che resterà all'interno della società con il ruolo di presidente, mantenendo il 20% delle quote.

Nei documenti depositati in Camere di Commercio non sarebbe più presente il nome di Rinaldo Sagramola: un taglio propedeutico all'ingresso degli uomini del City Group, tra cui Gardini, da sempre gancio della trattativa tra il club di Mirri e l'holding araba.

Una rivoluzione non totale, tuttavia, quella che dovrebbe essere fatta dagli uomini del City, pronti a prendere possesso del Cda rosanero ma non a fare piazza pulita dell'intera dirigenza e dello staff tecnico. Secondo quanto riportato dal GdS, infatti, pronta la conferma per Silvio Baldini sulla panchina del Palermo e, a questo punto, anche quella di Renzo Castagnini nel ruolo di direttore sportivo.

Un assetto che, dal punto di vista tecnico e dirigenziale, dunque, sembra destinato a restare com'è, nonostante le opzioni vagliate sia nel ruolo di allenatore che in quello di direttore sportivo. Tutta da confermare, invece, la posizione di Rinaudo nel ruolo di responsabile del settore giovanile, anche se ci sarebbe il gradimento sia da parte di Mirri che degli emissari del City Group. Nei prossimi giorni, come sottolineato dal quotidiano, sono attese nuove visite da parte degli uomini di Mansur, in vista di una chiusura ufficiale che potrebbe arrivare addirittura prima della fine della prossima settimana.